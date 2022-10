Filmprojekt : „Rees – Hier wohn‘ ich, das ist meine Stadt“

Info

DVD Im Anschluss an die Premiere am Mittwoch, 26. Oktober, wird der Film auch als DVD zum Preis von 15 Euro im Bürgerhaus verkauft. Danach ist er täglich von 10 bis 17 Uhr in der Touristeninformation am Markt erhältlich, außerdem über die Internetseite www.ressa.de/shop

Projekte Wolfgang Wilhelmi arbeitet schon an seinem nächsten Filmprojekt, diesmal über die Geschichte von Groin. Ab 2023 möchte er außerdem, in enger Zusammenarbeit mit Bernd Schäfer, einen Film über das frühere Leben der jüdischen Gemeinde in Rees drehen.