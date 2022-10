Drogenfund in Kleve und Emmerich : Zollhund Faxe findet Rauschgift im Wert von einer Million Euro

Zollhund Faxe erschnüffelte mehr als 20 Kilogramm Drogen. Foto: Zoll

Emmerich/Kleve Faxe gehört zur Kontrolleinheit Verkehrswege Emmerich. Die Fellnase erschnüffelte in den vergangenen Wochen rund 20 Kilogramm Rauschgift. Der Schwarzmarktwert beläuft sich auf rund eine Million Euro.

In Deutschland werden tausende Hunde bei der Polizei eingesetzt. Allein bei der Bundespolizei gibt es circa 460 Diensthunde, beim Zoll etwa 340. Einer von ihnen ist „Faxe“. Der Schäferhund bewies, wie gut die Vierbeiner ihre Kollegen auf zwei Beinen unterstützen. Der Zoll berichtet jetzt davon.

Info Was Spürhunde alles erschnüffel können Rauschgift und Zigaretten Selbst wenn die Produkte in Folie oder Gummi eingeschweißt sind, werden sie aufgespürt. Sprengstoff und Munition Sprengstoffspürhunde werden auf gewerbliche und militärische Produkte geschult. Auch Projektile und Hülsen erschnüffeln trainierte Hunde. Bargeld Beim Zoll enttarnen die Vierbeiner Schmuggler, die mehr als die innerhalb der EU erlaubten 10.000 Euro mit sich führen. Smartphones und Handys Datenspeicher-Spürhunde finden USB-Sticks, Festplatten, CDs oder SIM-Karten. Menschen „Mantrailer“-Hunde erschnüffeln die Vergleichsprobe einer vermissten Person und suchen nch ihr. Fährten Einen Täter auf der Flucht zu verfolgen, gelingt Spürhunden besonders gut in der Natur, wo sie geknickte Gräser und ähnliches anhand biochemischer Prozesse riechen können. Leiche Diese Spürhunde können zum Beispiel anzeigen, ob in einem Kofferraum eine Leiche gelegen hat.

Bei allen Kontrollen glaubten die Übeltäter (Männer im Alter von 34, 39, 45 und 48 Jahren), sie könnten sich herausreden und erklärten, sie hätten keine verbotenen Gegenstände dabei. Sie machten die Rechnung allerdings ohne Faxe...

Über die Herkunftsorte der Männer will das zuständige Hauptzollamt Duisburg aktuell noch keine Informationen herausgeben.

Wie der Zoll nun erklärt, kontrollierten die Beamten am 31. August in der Nähe von Kranenburg einen Pkw. Der Fahrer reiste zuvor aus den Niederlanden nach Deutschland ein. Im Gepäck erschnüffelte Faxe über drei Kilogramm Amphetaminpaste.

Fall zwei: In Höhe des Grenzübergangs Elten auf der A 3 überprüften die Einsatzkräfte am 26. September ein Fahrzeug mit zwei Insassen. Bei der Kontrolle des Autos und der Koffer kam auch Faxe zum Einsatz und wurde beim Gepäck fündig. Beide Koffer waren mit doppelten Böden versehen, in denen die Beamten Pakete mit einer weißen pulvrigen Substanz fanden. Der Drogenschnelltest reagierte auf Kokain. In der Summe stellten die Einsatzkräfte knapp 13 Kilogramm Kokain sicher.

Fall drei: Bei einer weiteren Kontrolle am 28. September konnten die Beamten in einem Fahrzeugversteck knapp fünf Kilogramm Rauschgift entdecken. Hier kam ein Pkw auf der A 3 aus den Niederlanden über die Grenze. Im Pkw roch es nach Marihuana und Chemikalien. Ein Drogenwischtest zeigte positiv auf Kokain an. Darum untersuchten die Zöllner das Auto und fanden in einem extra eingebauten Versteck unter der Rücksitzbank in einer Einkaufstüte rund vier Kilo Ecstasy und etwa 200 Gramm Kokain. Neben der Tüte fanden die Zöllner noch rund 19 Gramm Marihuana und 1 Gramm Haschisch. Gegen den 34-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eingeleitet.

Der Beschuldigte wurde festgenommen und dem Zollfahndungsamt Essen mit Dienstsitz in Kleve übergeben. Es nahm vor Ort die weiteren Ermittlungen auf. Dadurch konnten die Wohnanschriften und die Lebensgefährtin in Kleve ermittelt werden. Anschließend wurden mit Anordnung des Amtsgerichtes Kleve die Wohnungen des Beschuldigten und seiner Lebensgefährtin durchsucht.

In der Wohnung der 32-jährigen Lebensgefährtin wurden im Kühlschrank weitere 1,7 Kilogramm Amphetamin sowie ein Taser in Form eines Schlagstockes gefunden und sichergestellt. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eingeleitet. Die Frau wurde vorläufig festgenommen.

Bei beiden Durchsuchungen wurden weitere diverse Beweismittel sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve ordnete das Amtsgericht Kleve gegen den 34-Jährigen Mann Untersuchungshaft an. Die 32-Jährige Partnerin wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Betäubungsmittel beläuft sich auf rund 100.000 Euro.

Solche Erfolge sind keine Selbstverständlichkeit, sondern das Ergebnis harter Arbeit - von Mensch und Tier.

Von 100 Hunden, die an einer Eignungsprüfung teilnehmen, ist nur einer als Diensthund geeignet. In der Grundausbildung lernt er Befehlen zu folgen, Ablenkungen zu ignorieren, belastende Situationen auszuhalten, Fährten aufzuspüren und Objekte zu suchen.

Am Ende muss er eine Prüfung bestehen. Spezialisierungen zum Spürhund, etwa für Rauschgift oder Sprengstoff, können folgen. Dafür braucht das Tier einen starken Spiel- und Beute-Trieb. Trainiert wird mit positiver Verstärkung, also Leckerlis und Spielen.