Ab sofort verfügbar Paramount+ startet in Deutschland - das kann der neue Streamingdienst

Zum Start am 8. Dezember wird die gefeierte Serie „Star Trek: Strange New Worlds“ erstmals im deutschsprachigen Raum ausgestrahlt. Die tragisch-komische Serie „Der Scheich“, von Dani Levy feiert am 22. Dezember Premiere auf der Plattform. Darüber hinaus hat der Streaming-Dienst weitere Eigenproduktionen geplant bzw. produziert, die von Zeit zu Zeit veröffentlicht werden sollen. In den USA bietet Paramount+ sogar Live-Sportevents an. Gut möglich also, dass auch in Deutschland bald Sportveranstaltungen auf Paramount+ zu sehen sind und der Streaming-Anbieter so zu einer ernsthaften Konkurrenz zu Dazn werden könnte.