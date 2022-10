Tipps vom Garten-Profi : So macht man aus Herbstlaub Kompost

Bei größeren Mengen Laub im Garten kann man einen separaten Laubkompost ansetzen. Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Kreis Kleve Mit dem verrotteten Material versorgt man den Garten und spart sich Dünge- und Entsorgungskosten. Bei richtiger Vorbereitung können auch größere Mengen Rasenschnitt und Laub auf den Kompost.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Manfred Kotters

Wohin mit dem ganzen Herbstlaub? Von den Kommunen heißt es dazu: Die ökologisch sinnvollste Möglichkeit ist, die Blätter im eigenen Garten zu kompostieren. Überhaupt gilt: Wenn der Hauptanteil der Biotonneninhalte im eigenen Garten verbleiben würde, könnte er dort die zu kaufende Düngermenge erheblich reduzieren. Voraussetzung ist jedoch, dass man den Platz für einen Komposthaufen hat. Dieser wandelt nämlich den vermeintlich wertlosen Grünabfall in wertvollen Humus um, der dann Blumen, Gemüse und Obst als Nahrung dient. Man muss nur sammeln, warten und ein paar Grundsätze beachten.

Die Größe eines Komposthaufens wird von der Menge der anfallenden Grünmasse in dem jeweiligen Garten bestimmt. Je kleiner solch ein Haufen ist, desto größer sind im Innern die Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen, was den Verrottungsvorgang beeinflusst. Der Standort sollte deshalb im Schatten liegen, damit der Haufen im Sommer nicht zu sehr austrocknet. Die Kleinstlebewesen, die für uns die Umwandlung der Grünmasse vornehmen, wollen möglichst unter optimalen Bedingungen arbeiten. Das heißt: ist es zu trocken, stellen sie ihre Tätigkeit ein – und ist es zu nass, übernehmen andere Bakterien das Regiment. Die Folge ist, dass der Haufen nicht mehr verrottet, sondern fault und dadurch stinkt.

Info Die Kompostfibel des Umweltbundesamtes Recycling Die Kompostierung ist das älteste Recyclingverfahren der Welt. Wenn Sie beim Kompostieren einige einfache Regeln beachten, entstehen keine Geruchsbelästigungen und Sie erhalten einen guten Kompost. Kompostfibel Das Umweltbundesamt hat auf seiner Internetseite einen großen Ratgeber mit einfachen Tipps und Hinweisen veröffentlicht, darunter auch die 36 Seiten lange Kompostfibel. Kostenfrei im Internet abrufbar unter: www.umweltbundesamt.de

So eine Nässe rührt selten von zu üppigen Niederschlägen her, in den meisten Fällen sind es die Materialien selbst, die den Kompost pappig werden lassen: zum Beispiel ein Zuviel an Fallobst oder Rasenschnitt. Diese Dinge können eigentlich problemlos verkompostiert werden. Hat man allerdings eine größere Menge von nur einem Material, zum Beispiel Rasenschnitt, sollte man ihn, wenn möglich, kurz in der Sonne antrocknen lassen, bevor er den Weg zum Komposthaufen nimmt, damit ein Teil der Feuchtigkeit bereits verdunstet ist.

Ansonsten mischt man Trockenstoffe unter: Sand, Häcksel von dürren Zweigen, trockenes Stroh, Eierkartons oder (möglichst unbeschriftete) Wellpappe. Der Klebstoff in dieser Wellpappe ist übrigens eine Lieblingsspeise der Regen- bzw. Kompostwürmer. Diese gelangen natürlich nur in den Haufen, wenn er Kontakt zum Erdboden hat; deshalb ist ein Betonboden als Untergrund eher ungünstig. Die Seitenwände sollen die ungebremste Ausbreitung der Materialien verhindern und gleichzeitig für Belüftung sorgen; ein Drahtgeflecht oder auf Abstand montierte Bretter erfüllen diese Zwecke.

Was kann man alles auf dem Komposthaufen entsorgen? Abfälle von Schneidarbeiten bei Blumenstauden und Sträuchern; wobei sperrige Teile zerkleinert werden sollten. Außerdem erfrorene Pflanzen und Reste von Obst und Gemüse. Um sich unnötige Arbeit zu ersparen, sollte man darauf achten, dass sich keine Samen in den Grünabfällen befinden – ganz gleich, ob es sich dabei um samentragende Unkräuter oder Blumen handelt; ansonsten hat man nach Ausbringung des fertigen Kompostes rasch ungewollte grüne Teppiche.

Das im Herbst anfallende Laub kann man zum einen unter Bäume und Sträucher verteilen und zum anderen verkompostieren. Auch hier gilt: die Mischung macht’s. Bei überschaubaren Mengen kann man diese auf dem Rasen verteilen und mit dem Rasenmäher sowohl die Blätter als auch das Rasengrün zerkleinern. So hat man in einem Arbeitsgang eine willkommene Trocken/Nassmischung. Bei größeren Mengen kann man einen separaten Laubkompost ansetzen. Je nach Feuchte des Materials mischt man entweder trockene Substanzen (siehe Rasenschnitt) unter oder befeuchtet trockene Blätter. Dazwischen mischt man normale Gartenerde und deckt den Haufen abschließend mit Erde ab. Eichen- und Walnusslaub sind dafür nicht so gut geeignet; dieses verteilt man besser unter säureliebende Pflanzen wie Rhododendron, Heidelbeeren oder Azaleen. Auch der Mist aus dem Kaninchen- und Hühnerstall (nicht jedoch das Katzenstreu!) kann auf den Kompost; allerdings verursacht es ungeliebte Gerüche.

Was gehört nicht auf den Kompost? Selbstverständlich alles Unverrottbare wie Steine, Glas oder Kunststoffe. Gekochte Speisereste oder Knochen locken unerwünschte Ratten an und Schalen von Südfrüchten sollten hier nur verwertet werden, wenn sie „Bio“ sind, da ansonsten die auf den Schalen haftenden Spritzmittel das Bodenleben im Kompost negativ beeinflussen. Auch kranke und von Schädlingen befallene Pflanzenteile sollten lieber in der Biotonne entsorgt werden, um deren Verbreitung zu verhindern. Bei Kartoffelschalen oder Tomatenpflanzen besteht die Gefahr, dass sich an ihnen Sporen der weit verbreiteten Braunfäule befinden können, die dann über Jahre im Kompost und später im Boden überdauern können, um die Pflanzen zu infizieren. Wurzelunkräuter wie Giersch, Brennnessel oder Winde verrotten nicht, sondern wachsen und vermehren sich im Kompost.