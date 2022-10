Kino für Kinder in Düsseldorf : Film ab – Kinofestival für Kinder

Jossi Jantschitsch (Mitte) als Franz, Nora Reidinger als Gabi und Leo Wacha als Eberhard in einer Szene des Films „Geschichten vom Franz“. Foto: dpa/-

Düsseldorf Eine Woche lang werden in mehreren Kinos Filme für ein junges Publikum gezeigt. Dazu finden stadtweit viele Mitmachaktionen statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Bereits seit 1986 können sich in Düsseldorf Familien im Herbst auf ein vielseitiges Kinoprogramm freuen. Dann richtet das Medienzentrum Rheinland in Kooperation mit dem Jugendamt und dem Filmmuseum Düsseldorf das Kinder-Kino-Fest (Kikife) aus. Die einwöchige medien- und kulturpädagogische Veranstaltung zeigt diesmal 19 - zum Teil preisgekrönte - deutsche und internationale Kinder- und Jugendfilme, die in 70 Vorstellungen in sechs verschiedenen Kinos zu sehen sind. In diesem Jahr steht das Fest unter dem Motto „Ich und du“ und wird vom 3. bis 9. November gefeiert. Zudem haben sich Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen im gesamten Stadtgebiet wieder tolle Begleitaktionen einfallen lassen und zeigen dort auch noch weitere Filme.

Die jüngsten Zuschauer dürfen sich auf den Zeichentrickfilm „Das große Geburtstagsabenteuer“ und auf ein Programm mit vier Kurzfilmen freuen. Wie alle Filme beim Kikife laufen diese ohne Werbung. Der möglicherweise erste Kinobesuch „soll die Kinder mit den Besonderheiten des Ortes vertraut machen und dank altersgerechter Filme zu einer schönen und bleibenden Erinnerung werden“, wünschen sich die Organisatoren.

Für die Grundschüler läuft unter anderem „Lauras Stern“, „Geschichten vom Franz“, „Kuddelmuddel bei Pettersson und Findus“ und „Die Schule der magischen Tiere“. Gezeigt werden zudem Werke, die sonst nur schwer den Weg in das kommerzielle Kino finden wie „Tagebuch einer Biene“. Dank einer ganz besonderen Kameratechnik fliegen die Zuschauer mit der Sommerbiene Bee durch aufregende sieben Wochen. Oder der Film „Warum ich hier bin“, der drei Menschen porträtiert, die aus unterschiedlichen Gründen ihre Heimat verlassen mussten. Sie erzählen aber auch davon, wie schön es sein kann, ein neues Zuhause zu finden.

Für Kinder mit und ohne Hörschädigung wird der Film „Bori“ mit Ton und Gebärdensprache gezeigt. Bori liebt ihre Familie über alles. Doch manchmal fühlt sie sich auch ziemlich allein. Beim Mittagessen zum Beispiel, wenn ihr Bruder und ihre Eltern sich so schnell in Gebärdensprache unterhalten, dass Bori nicht mehr mitkommt. Denn Bori ist die einzige in ihrer Familie, die hören kann.

Wie in jedem Jahr lädt das Kikife dazu ein, Filme nicht nur auf der Leinwand zu sehen, sondern auch selbst aktiv zu werden. An 48 Aktionen unter anderem in Kinos, Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, der Stadtbücherei und im Museum K21 können sich die Kinder und Jugendlichen beteiligen. In der Tersteegengemeinde beispielsweise können die Kinder verkleidet den Film „Harry Potter und der Stein der Weisen“ sehen und danach an Workshops teilnehmen. Im Jugendzentrum im Hinterhof in Wersten wird gemeinsam der Film „Wildes Herz“ geschaut und danach eigene Handy-Videos zum Thema Rassismus gedreht.