Heeren-Herken : Das Heiligenhäuschen steht wieder

HALDERN Nach drei Totalschäden in fünf Jahren wurde das Heiligenhäuschen in Heeren-Herken erneut aufgebaut. Der Heimatverein Haldern lud nun zu dessen Einweihung.

„Ich bin schon gefragt worden, wann ich wiederkomme“, griff Pfarrer Michael Eiden die scherzhafte Frage einiger Halderner auf. Immerhin ist es keine drei Jahre her, dass der katholische Geistliche an der Kreuzung Halderner Straße/Herkener Weg stand und ein wiederaufgebautes Heiligenhäuschen einweihte. Innerhalb von fünf Jahren wurde das kleine Bauwerk, das dem heiligen Georg gewidmet ist und an die örtlichen Gefallenen des Zweiten Weltkriegs erinnert, bei Autounfällen vollständig zerstört: im November 2016, im Oktober 2018 und zuletzt im Sommer 2021 (die RP berichtete).