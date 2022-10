REES : Ein Ausrufezeichen zum Jubiläum

Der Männerchor „Harmonie“ und die Mainzer Hofsänger traten zum Finale des Jubiläumskonzertes gemeinsam auf. Die musikalische Gesamtleitung lag bei Cindy Gregoor. Foto: Michael Scholten

REES Die „Harmonie“ feierte ihr 150-jähriges Bestehen. Mehr als 400 Besucher erlebten im Bürgerhaus das mitreißende Jubiläumskonzert mit dem Reeser Männerchor und den Mainzer Hofsängern.

„So ein Tag, so wunderschön wie heute“, sang der Reeser Männerchor „Harmonie“ Seite an Seite mit den Mainzer Hofsängern. Und als man dachte, die Stimmung im Bürgerhaus sei nicht mehr zu steigern, setzten die fast 40 Sänger gemeinsam zur Hymne „Rees, ich hab‘ dich auserkoren, Heimat und Hort mir zu sein“ an. Sofort standen, sangen und schunkelten 400 Männer, Frauen und Kinder im Publikum und sorgten für einen emotionalen Meilenstein in der 150-jährigen Geschichte der „Harmonie“.

1997 hatte der älteste weltliche Chor der Stadt sein 125-jähriges Bestehen noch mit 14 Konzerten, Festakten und weiteren Veranstaltungen gefeiert. Diesmal beschränkte sich die „Harmonie“ auf ein großes Jubiläumskonzert, auf das die 25 aktiven Sänger und Chorleiterin Cindy Gregoor eifrig hingearbeitet hatten, seit die Corona-Auflagen gemeinsames Proben wieder ermöglichten.

Info Neue Sänger sind sehr willkommen Festschrift Die reich bebilderte Festschrift zum „Harmonie“-Jubiläum verbindet auf 56 Seiten die Chorgeschichte mit der Stadtgeschichte. Sie ist zum Preis von fünf Euro in der Touristeninformation am Markt (täglich von 10 bis 17 Uhr) und bei den Sängern erhältlich. Proben Der Männerchor „Harmonie“ probt immer dienstags ab 19 Uhr in den Rheinterrassen Collins. Neue Sänger sind sehr willkommen. Musikalische Vorerfahrung ist nicht nötig.

Die „Harmonie“ beglückte ihre Fans und Familien mit neun Solobeiträgen, den Löwenanteil des Nachmittags übernahmen die aus vielen Fernsehübertragungen bekannten Mainzer Hofsänger: In knallroten Jacken interpretierten die 13 Sänger und ihr Chorleiter Michael Christ am Flügel meisterhaft und zugleich humorvoll mehr als 20 Klassiker und Evergreens wie „New York, New York“, „Oh Happy Day“ und „Ein ehrenwertes Haus“.

Die Grußworte der Gratulanten konzentrierten sich auf das 150-jährige Bestehen der Reeser Gastgeber. Bürgermeister Christoph Gerwers hob die enge Verbindung des Männerchores mit der Bürgerschaft hervor: „Ob zu Konzerten im Bürgerhaus, bei Auftritten in den Senioreneinrichtungen, als Initiator des Reeser Rosenmontagszuges, als musikalische Begleitung bei Fest- und Gedenkveranstaltungen: die Harmonie ist fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in Rees und den Ortschaften.“ Gerwers wünschte den Sängern „einen langen Atem und viel Durchhaltevermögen, dass sie den Chor noch lange in die Zukunft führen und es ihnen gelingt, den dringend benötigten Nachwuchs zu finden.“

Die Präsidentin des Chorverbandes NRW, Regina van Dinther, hob die positiven Folgen des gemeinschaftlichen Singens hervor: „Was der Sport für den Körper ist, ist der Gesang für die Seele. Wir sind deshalb alle gut beraten, wenn wir mit unseren Kindern und Enkeln singen und unsere Begeisterung an die nächste Generation weitergeben.“ Auch Erika Dicks, Vorsitzende des Sängerkreises Wesel, verlieh ihrer Hoffnung Ausdruck, dass die „Harmonie“ neue aktive Sänger für den Chorgesang begeistern kann.

Helmut Isselburg, zweiter Vorsitzender der „Harmonie“, bat die Gäste im Saal, im eigenen Umfeld für den Männerchor zu werben: „Bei uns ist jeder herzlich willkommen“, betonte Helmut Isselburg und gab die Hoffnung nicht auf, dass sich eine Lösung für das allgemeine Problem des Nachwuchsmangels in den deutschen Chören finden lässt.

Erfreulicher fiel sein Rückblick auf die letzten 150 Jahre aus. Gleich nach der Gründung im Jahr 1872 sei die „Harmonie“ zu einem „tragenden Element“ im kulturellen und gesellschaftlichen Leben der Stadt geworden. Dass es auch nach schweren Rückschlägen wie zwei Weltkriegen und der Corona-Pandemie stets weiterging, sei das Verdienst besonderer Persönlichkeiten, wobei langjährige Chorleiter wie Karl-Heinz Lehmann und Jürgen Otto sowie der seit 1989 amtierende Vorsitzende Hermann-Josef Scholten hervorgehoben wurden.