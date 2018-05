Rees: Musikerin bei "Welt der Wunder TV"

Rees Die schwer erkrankte Stella Scholaja ist heute in einem Interview zu sehen.

Man sieht es Stella Scholaja nicht unbedingt an, aber die 18-Jährige ist krank. So krank, dass sie sich einer Stammzellentherapie unterziehen muss. Die Musikerin aus Rees leidet an Muskeldystrophie, einer Erbkrankheit, die zu Muskelschwund führt. Trotzdem versucht sie, so gut es geht, mit ihrer Krankheit zu leben und Musik zu machen. Davon berichtete sie nun in der Talkshow "Raphaela Ackermann", die heute um 16 Uhr bei "Welt der Wunder TV" gezeigt wird.