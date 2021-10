Musik in Krefeld : Kammerkonzert mit Harfe

Musik in Krefeld

Krefeld Die Niederrheinischen Sinfoniker verbinden Impressionismus und Romantik. Stella Farina hat Musik von Saint-Saens für das Konzert am Sonntag bearbeitet: Statt Klavier ist die Harfe zu hören.

Das zweite Kammerkonzert der Niederrheinischen Sinfoniker in dieser Spielzeit entführt am Sonntag, 17. Oktober, um 11 Uhr im Glasfoyer des Theaters nach Frankreich. Soloharfenistin Stella Farina hat dafür ein Programm zusammengestellt, das den Impressionismus gemeinsam mit der Musik der Romantik in den Mittelpunkt rückt, und dafür den originalen Klavierpart der beiden Kompositionen von Camille Saint-Saëns für ihr Instrument, die Harfe, bearbeitet.