„Pesthauch & Blütendurft“ in Hückeswagen : Gesamtkunstwerk von Literatur und Musik

Hückeswagen Der gebürtige Hückeswagener und seine beiden musikalischen Mitstreiter aus der Schweiz begeisterten im Kultur-Haus Zach mit ihrem Abend unter dem Motto „Pesthauch & Blütenduft“.

Einen spannenden, aber auch ab- und hintergründigen Abend erlebten die gut 45 Besucher am Samstag im Kultur-Haus Zach. Der gebürtige Hückeswagener Martin Weyer, der mittlerweile seit vielen Jahren in der Schweiz lebt, war zu Gast in seiner bergischen Heimatstadt und präsentierte sein literarisches Werk „Pesthauch & Blütenduft“. Neben ihm auf der Bühne waren die Schweizer Musiker Hugo Niederberger und Egon Rietmann, die für die passenden Töne sorgten und die Lesung musikalisch begleiteten. Bereits nach den ersten Textpassagen ergab sich ein dialog- und facettenreiches Wechselspiel von Text und Ton, so dass sich daraus ein Gesamtkunstwerk entwickelte. Dabei wurde auch die charakteristische Wandeltreppe des Kulturhauses mit eingebunden.

„Die ersten Texte zu ,Pesthauch & Blütenduft’ entstanden bereits seit 1986 und wurden in den letzten Jahren immer wieder ergänzt, so dass dieses literarisch-musikalische Projekt entstand“, berichtete Weyer. „Durch persönliche Begebenheiten und meine Arbeit in einer Klinik für psychisch erkrankte Menschen konnte ich viele Erlebnisse und Erfahrungen aufgreifen, die ich in meinem Texten verarbeite und in der Figur des Alexander Bärenstarck vereine.“ Mit Niederberger und Rietmann habe er zudem zwei fantastische Musiker gefunden, die das musikalische Gespür für die Texte mitbrächten, so dass sich Text und Ton bestens verbinden würden. „Mit diesem Werk möchten wir zum Denken anregen, aber auch ein Stück weit die Welt von psychisch Erkrankten aufzeigen und deren Integration in die Gesellschaft fördern.“