EMMERICH : Technischer Defekt - Glasbehälter blieben stehen

EMMERICH Dann versuchen wir das jetzt noch einmal ... Die Müllabfuhr ist auch nicht frei von Fehlern. Besonders, wenn es um die Technik geht.

Wie der Entsorger Schönmackers jetzt mitteilte, konnte auf Grund eines technischen Defektes an einem Fahrzeug die für Montag angesetzte Glasmüllabfuhr in einigen Bezirken nicht vollständig durchgeführt werden. Auch am morgigen Dienstag, 1. Juni, könne es noch zu Störungen bei der Abfuhr kommen. Nach aktuellen Informationen wird die Abfuhr am Mittwoch (2. Juni) jedoch vollständig nachgeholt werden können. Die Anwohner werden gebeten, nicht geleerte Glaskörbe am Straßenrand stehen zu lassen.