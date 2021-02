Abfallentsorgung in Rheinberg : Erst ab Montag ist die Müllabfuhr wieder unterwegs

Abfallentsorgung in Rheinberg

Wegen Eis und Schnee wird in dieser Woche kein Müll abgeholt. Foto: Stadt Rheinberg

Rheinberg Der Dienstleistungsbetrieb der Stadt Rheinberg hatte darüber informiert, dass aufgrund der Wetterverhältnisse eine Abfuhr von Müll und Wertstoffen momentan bis einschließlich Donnerstag eingestellt werden muss.Dies gilt auch für Freitag, 12. Februar.

Eine Leerung von tiefgefrorenem Biomüll ist leider technisch nicht möglich, ohne die Mülltonnen zu beschädigen. Die Restmülltonnen konnten trotz verschiedener Versuche nicht abgefahren werden. Bei der nächsten Leerung kann daher ein Sack in der Größe des vereinbarten Restmülltonnenvolumens mit an die Straße gestellt werden. Das Wertstoffmobil nimmt in der nächsten Woche seine Arbeit wieder auf. Diese Regelungen gelten vorbehaltlich der prognostizierten Wetterentwicklung.