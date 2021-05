Ex-Bundesliga-Profi Wessels aus Uedem : „Endlich ist Bochum wieder erstklassig“

Andreas Wessels bestritt 158 Spiele für den VfL Bochum. Foto: Kruck

Interview Uedem Der Uedemer stand fast zehn Jahre beim Traditionsverein im Tor. Was er zum Aufstieg des VfL sagt und was ihm am heutigen Profifußball besonders ärgert.