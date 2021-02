Schnee und Eis in Dinslaken : Restmüll-Abfuhr verspätet, Papier nächste Woche

Dinslaken Schnee und Eis machen auch dem DIN-Service Probleme. Die Müllabfuhr fährt Sonderschichten. Das Altpapier wird in der nächsten Woche abgeholt.

Derzeit läuft die Abholung von Rest- und Biomüll mit einem Tag Verspätung. Darum ist die Müllabfuhr diese Woche auch noch am Samstag unterwegs. Die Abholung von Papier und Sperrmüll nicht momentan nicht möglich. Die Papierabholung wird kommende Woche nachgeholt. Dann sollen nicht nur die Papiertonnen geleert werden, die laut Abfallkalender ohnehin an der Reihe sind, sondern auch diejenigen der Vorwoche. Dabei bleiben die Wochentage gleich. Das bedeutet: Am Montag, 15. Februar, werden auch die Standorte abgefahren, die am Montag, 8. Februar vorgesehen waren, und so weiter. Mit Blick auf die Witterung bittet der DIN Service, da wo möglich, um etwas Hilfe für die Müllabfuhr: Wer möchte und in der Lage ist, kann unterstützen, indem vor der eigenen Mülltonne der Schnee etwas weggeräumt wird. So kann die Entleerung zügiger bewältigt werden.