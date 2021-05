77-Jähriger schwer verletzt : Emmericher Biker kollidiert mit Pedelec

BOCHOLT/EMMERICH Am Sonntag ist ein 77-Jähriger Bocholter bei einem Unfall schwer verletzt worden. Als er die Liederner Ringstraße mit seinem Pedelec überqueren wollte, wurde er von einem Motorradfahrer aus Emmerich erfasst.

(RP) Bei einem Unfall in Bocholt, an dem ein 50 Jahre alter Motorradfahrer aus Emmerich beteiligt war, ist am Sonntag ein 77-jähriger Bocholter schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Senior gegen 12.15 Uhr mit seinem Pedelec auf der Liederner Ringstraße unterwegs. Als der Fahrradfahrer im Kreuzungsbereich zum Schüttensteiner Weg die Straße überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer aus Emmerich, der in gleicher Richtung unterwegs war. Bei der Kollision kamen beide Männer zu Fall. Für den schwerverletzten Fahrradfahrer wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der den Bocholter in eine Klinik flog. Der Motorradfahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich gesperrt werden.