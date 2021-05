Fußball : Neururer: „Hatten auch das Glück, das man braucht“

Duisburg/Straelen Der langjährige Bundesliga-Trainer freute sich über den Erfolg des Wuppertaler SV, bei dem er jetzt Vorstandsmitglied ist, im Finale des Niederrheinpokals.

Das bringt nicht nur eine satte Einnahme von gut 150.000 Euro plus Gelder aus den Kartenverkäufen für das Heimspiel, das den Klubs aus dem Amateurbereich in der ersten Runde des nationalen Wettbewerbs garantiert ist, sondern auch eine Menge Prestige. „Wir sind in den vergangenen Wochen und Monaten aus einer sehr schweren Situation herausgekommen. In der ersten DFB-Pokalrunde dabei zu sein, ist etwas Großartiges. Und der 1. FC Saarbrücken und RW Essen haben ja gezeigt, was dadurch entstehen kann“, sagte Neururer. Beide Vereine sorgten als Regionalligisten im DFB-Pokal mit überraschenden Erfolgen für Furore, was sich natürlich auch überaus positiv auf die Finanzen niederschlug.