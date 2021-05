Unfall in Isselburg : Reeser stößt mit Motorradfahrer aus Kleve zusammen

Unfall in Isselburg

Isselburg/REES Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in Isselburg ist ein 53 Jahre alter Klever schwer verletzt worden. Dem Motorradfahrer hatte ein Autofahrer aus Rees die Vorfahrt genommen.

(RP) Wie die Polizei berichtet, war ein 22-jähriger Reeser mit seinem Pkw auf der Straße Breels aus Isselburg kommend unterwegs. Als er an der Einmündung zur Straße Am Fenn nach links abbiegen wollte, übersah er den von links kommenden Motorradfahrer aus Kleve, der Vorfahrt hatte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann von seinem Motorrad geschleudert und schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Nach Angaben der Polizei besteht keine Lebensgefahr. Der Pkw Fahrer und seine 22-jährige Beifahrerin aus Bocholt wurden leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich gesperrt werden.