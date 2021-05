Wegen Christi Himmelfahrt in Mönchengladbach : Termine der Müllabfuhr werden nachgeholt

Mönchengladbach Wegen des Feiertags am Donnerstag, 13. Mai, gibt es auch Änderungen bei der Müllabfuhr. Diese Bezirke sind in den kommenden Tagen davon betroffen.

Der Feiertag Christi Himmelfahrt am Donnerstag sorgt für Änderungen bei der Müllabfuhr. Darauf macht die GEM aufmerksam. Die Termine nach Christi Himmelfahrt, 13. Mai, werden einen Tag später nachgeholt werden. Am Donnerstag, 13. Mai, findet wegen des Feiertags keine Abholung statt. Die Abfall- und Wertstoffannahmestellen sind am Donnerstag wegen des Feiertags geschlossen. Am Freitag, 14. Mai, werden die Termine vom Donnerstag nachgeholt. Dann werden die Restmülltonnen im Bezirk 6, die Biotonnen in den Bezirken 4 und 9 sowie die Papiertonnen im Bezirk 2 geleert. Die Abfuhr der Gelben Tonnen erfolgt im Bezirk 5.