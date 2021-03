Termine in Mönchengladbach : Veränderte Müllabfuhr zu Ostern

Mülltonnen werden rund um Ostern an anderen Tagen geleert. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Die Mönchengladbacher müssen sich für zwei Wochen an andere Termine gewöhnen. Einige Abfuhren werden vorgezogen, andere werden nachgeholt.

Rund um die Ostertage verändern sich auch zahlreiche Termine für die Müllabfuhr. Darauf macht die zuständige GEM aufmerksam. Dabei werden diesmal auch bereits in der Woche vor Ostern Abfuhrtermine vorgezogen. Grund ist, dass an Karfreitag, 2. April, und am Ostermontag, 5. April, keine Tonnen geleert werden. Deshalb verändern sich die Abfuhrtermine gleich vom 27. März bis zum 10. April.

Bereits am Samstag, 27. März, findet die Abfuhr der eigentlichen Montagstermine statt. Dann werden die Restmülltonnen im Bezirk 7, die Biotonnen im Bezirk 3 sowie die Papiertonnen im Bezirk 10 geleert. Die Abfuhr der Gelben Tonnen erfolgt im Bezirk 8. Am Montag, 29. März, findet die Abfuhr der eigentlichen Dienstagstermine statt. Dann werden die Restmülltonnen im Bezirk 5, die Biotonnen im Bezirk 5 sowie die Papiertonnen im Bezirk 6 geleert. Die Abfuhr der Gelben Tonnen erfolgt im Bezirk 3. Am Dienstag, 30. März, findet die Abfuhr der eigentlichen Mittwochstermine statt. Dann werden die Restmülltonnen im Bezirk 9, die Biotonnen im Bezirk 2 sowie die Papiertonnen im Bezirk 4 geleert. Die Abfuhr der Gelben Tonnen erfolgt im Bezirk 1. Am Mittwoch, 31. März, findet die Abfuhr der eigentlichen Donnerstagstermine statt. Dann werden die Restmülltonnen im Bezirk 6, die Biotonnen im Bezirk 4 sowie die Papiertonnen im Bezirk 2 geleert. Die Abfuhr der Gelben Tonnen erfolgt im Bezirk 5. Und am Donnerstag, 1. April, findet die Abfuhr der eigentlichen Freitagstermine statt. Dann werden die Restmülltonnen im Bezirk 2, die Biotonnen in den Bezirken 1 und 10 sowie die Papiertonnen im Bezirk 9 geleert. Die Abfuhr der Gelben Tonnen erfolgt im Bezirk 7.

So geht es nach Ostern weiter: Am Dienstag, 6. April, werden die Termine von Ostermontag nachgeholt. Dann werden die Restmülltonnen im Bezirk 1, die Biotonnen in den Bezirken 3 und 6 sowie die Papiertonnen im Bezirk 8 geleert. Die Abfuhr der Gelben Tonnen erfolgt im Bezirk 10. Am Mittwoch, 7. April, werden die Termine von Dienstag nachgeholt. Dann werden die Restmülltonnen im Bezirk 4, die Biotonnen in den Bezirken 5 und 7 sowie die Papiertonnen im Bezirk 3 geleert. Die Abfuhr der Gelben Tonnen erfolgt im Bezirk 6. Am Donnerstag, 8. April, werden die Termine von Mittwoch nachgeholt. Dann werden die Restmülltonnen im Bezirk 3, die Biotonnen in den Bezirken 2 und 8 sowie die Papiertonnen im Bezirk 1 geleert. Die Abfuhr der Gelben Tonnen erfolgt im Bezirk 4. Am Freitag, 9. April, werden die Termine von Donnerstag nachgeholt. Dann werden die Restmülltonnen im Bezirk 10, die Biotonnen in den Bezirken 4 und 9 sowie die Papiertonnen im Bezirk 5 geleert. Die Abfuhr der Gelben Tonnen erfolgt im Bezirk 2. Am Samstag, 10. April, werden die Termine von Freitag nachgeholt. Dann werden die Restmülltonnen im Bezirk 8, die Biotonnen in den Bezirken 1 und 10 sowie die Papiertonnen im Bezirk 7 geleert. Die Abfuhr der Gelben Tonnen erfolgt im Bezirk 9.

Mönchengladbacher, die ihren Abfall über Container statt über Tonnen bereitstellen, können sich an folgender Regelung orientieren: In der Woche vor Ostern sollten die Container immer einen Abfuhrtag früher rausgestellt werden. In der Woche nach Ostern erfolgt die Leerung immer einen Abfuhrtag später.

Die Abfall- und Wertstoffannahmestellen haben an Karsamstag von 8 bis 14.30 Uhr geöffnet. Das Servicetelefon ist von 8 bis 16 Uhr zu erreichen.

(RP)