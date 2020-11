Millionencoup in Emmerich : Zehn Hinweise bei „Aktenzeichen XY“ eingegangen

Emmerich Der Einbruch ins Emmericher Hauptzollamt war Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“. Danach seien zehn Hinweise bei den Ermittlern eingegangen, heißt es vonseiten der Polizei. Ein entscheidender sei aber leider nicht dabei gewesen.

Nach dem Millionencoup beim Einbruch in das Hauptzollamt Emmerich hat die Polizei auch nach Ausstrahlung einer Öffentlichkeitsfahndung in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" noch keine heiße Spur zu den unbekannten Tätern. Zwar gingen nach der Fernsehausstrahlung am Mittwochabend zehn Hinweise bei den Ermittlern ein, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstagvormittag in Krefeld mitteilte. Es gebe aber derzeit "leider keine heiße Spur".