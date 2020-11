Emmerich : Fahrer (35) mit „Fahne“ rennt nach Unfall weg

Emmerich Das gibt Ärger: Fahrer unter Alkoholeinfluss, Fahrerflucht, in einen Lastwagen hineingefahren... Ein 35-Jähriger aus Arnheim muss sich auf einiges gefasst machen.

Am Dienstagabend ereignete sich gegen 22.15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der #s-Heerenberger Straße. Ein 35-jähriger Mercedesfahrer aus Arnheim war dort in Richtung 's-Heerenberg unterwegs, als er an der Einmündung zur Auffahrt der A3 aus bisher ungeklärter Ursache plötzlich in den Gegenverkehr geriet. Es kam zum Zusammenstoß mit einem LKW, der gerade an der Ampel auf der Linksabbiegerspur zur Autobahn stand.