Kostenpflichtiger Inhalt: Kirche, Stadt und Caritas einigen sich : Seniorencafé bleibt am Neumarkt

Rainer Borsch (Caritas), Pfarrer Bernd de Baey, Birgit Offergeld, Frank Parlings (Kirche), Ulrike Müller (Seniorencafé), Bürgermeister Peter Hinze, Päule van Bebber (Hospizgruppe) und Pastorlareferent Ludger Dahmen freuen sich, dass für das Seniorencafé eine Lösung gefunden wurde. Foto: Markus Balser

EMMERICH Zumindest für die nächsten zwei Jahre ist der Standort der sozialen Einrichtung in der Innenstadt gesichert, nachdem sich Stadt, Kirchengemeinde und Caritas an einen Tisch gesetzt haben. Was danach passiert, ist noch nicht geklärt.