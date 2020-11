Lagerraum in Leichlingen : Stahltür verhindert Einbruch

Die Polizei sucht den oder die Täter. Foto: dpa/Friso Gentsch

Leichlingen Keinen Erfolg hatten Einbrecher, die in einen Lagerraum am Further Weg gelangen wollten. Wie die Polizei mitteilte, hebelten der oder die Täter im Zeitraum zwischen Montag- und Dienstagmittag (17.11.) mehrfach an einer Stahltür.

Diese hielt jedoch stand. Es entstand allerdings ein Sachschaden von geschätzten 500 Euro. Hinweise werden erbeten unter Telefon 02202 2050.

(sug)