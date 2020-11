ÖPNV : RE 19: Züge fallen aus

EMMERICH/REES Ab Samstag kommt es wegen Arbeiten an der Strecke zu Fahrplanänderungen zwischen Oberhausen und Arnheim. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Mit Verspätungen muss zum Teil gerechnet werden.

Zwischen Emmerich und Arnhem Centraal halten die Busse der Linie „E“ an allen Unterweghalten. In Emmerich ist ein Umstieg zwischen den SEV-Linien möglich. Die Busse halten an den folgenden Haltestellen: Elten: (Zevenaarer Str.), Emmerich (Bahnhof, Bussteig 1), Praest (Kirche) sowie an den Bahnhöfen in Millingen, Rees-Empel, Haldern und Mehrhoog. Dazu in Wesel-Feldmark (Markt), Wesel (Bahnhof, Bussteig 5), Friedrichsfeld (Bahnhof), Voerde Bahnhof, Dinslaken (Bahnhof, Bussteig 3c), OB-Holten (Bahnhof, Bussteig 1), OB-Sterkrade (Bahnhof, Bussteig 7), Oberhausen Hbf, Industriemuseum).