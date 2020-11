Wegen Corona-Pandemie : Kreis Kleve sagt Courage-Festival 2021 ab

Kreis Kleve Die Corona-Pandemie wird auch im nächsten Jahr das öffentliche Leben im Kreis Kleve bestimmen. Schon jetzt steht fest: Das Courage-Festival und einige andere Veranstaltungen werden nicht stattfinden.

„Ich bedauere sehr, dass diese beiden Traditionsveranstaltungen im nächsten Jahr nicht stattfinden“, so Landrätin Silke Gorißen. „Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, weil ich weiß, dass das Jugendfestival Courage wie auch die Seniorenveranstaltungen für viele Kreis Klever zum festen Bestandteil ihres Jahreskalenders gehören.“ Bei beiden Veranstaltungen kommen jedoch zu viele Menschen zusammen. Beim Jugendfestival Courage stehen die Kinder und Jugendlichen dicht an dicht vor der Bühne und die Picknickdecken liegen auf der Festivalwiese. Die Besucher der Seniorenveranstaltungen gehören in der Corona-Pandemie zur Hochrisikogruppe. „Bei beiden Gästegruppen erscheint uns das Risiko einer möglichen Infizierung zu hoch“, so Landrätin Gorißen.