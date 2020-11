Kostenpflichtiger Inhalt: Leiharbeit in der Fleischindustrie : Streitbarer Pfarrer begann in Emmerich

Peter Kossen protestierte am Montag vor der Zentrale der CDU in Berlin gegen die Leiharbeiter-Prxis in der Fleischindustrie. Foto: Kossen

Emmerich/Berlin Peter Kossen ist in Deutschland bekannt als Geistlicher, der gegen die Verhältnisse in der Fleischindustrie protestiert. Den Anfang nahm sein Engagement mit einer Kritik an einer Firmenansiedlung in Emmerich.