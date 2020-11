„Cold Case“ aus Neukirchen-Vluyn : 25.000 Euro Belohnung im Mordfall Martina Möller

Neukirchen-Vluyn/Duisburg Das damals zehnjährige Mädchen war 1986 in Neukirchen-Vluyn missbraucht und ermordet worden. Nach einer Vorstellung des Falls in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY“ sind bereits mehr als 450 Hinweise eingegangen. Die Ermittler lassen Beweisstücke neu untersuchen.

Die Ermittlungen im Mordfall der damals zehn Jahre alten Martina Möller aus Neukirchen-Vluyn im Mai 1986 laufen auf Hochtouren. Kostenpflichtiger Inhalt Nachdem der Fall des sexuell missbrauchten und strangulierten Mädchens Anfang November in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY als sogenannter Cold Case ausgestrahlt wurde , sind bei der Polizei mittlerweile mehr als 450 Hinweise aus ganz Deutschland eingegangen.

Am Mittwoch, 21. Mai 1986, wurde das Mädchen im Bereich Weimannsweg in Neukirchen-Vluyn in der Nähe der A40 tot aufgefunden. Sie verschwand einen Tag zuvor. „Die Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY und die vielen Hinweise haben die Ermittlungen ein ganzes Stück weitergebracht“, sagt Arno Eich, Leiter des zuständigen Kriminalkommissariats. Eich und sein Team gehen jetzt jedem Hinweis nach und lassen Beweisstücke von damals mit den neusten wissenschaftlichen Methoden auf DNA-Spuren überprüfen. Polizei und Staatsanwaltschaft hoffen aber auch auf weitere Zeugenhinweise: „Wir konzentrieren die Suche nach dem Täter jetzt auf den Kreis Wesel und Duisburg. Hinweise aus diesem Bereich sind für uns momentan von größter Bedeutung“, sagt Eich.