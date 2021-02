Kinder- und Jugendpolitik : Kinder-Initiative und SPD: Der Streit geht weiter

Im Sommer will die Initiative eine Kinder-Demo in Rees auf die Beine stellen. Foto: dpa/Axel Heimken

REES Bastian Tenholter von „Kindern eine Stimme geben“ bezeichnet Kritik Bodo Wißens als „absurd“. Der SPD-Politiker hatte die Initiative zuvor als „One Man Show“ bezeichnet.

Bastian Tenholter von der Initiative räumt ein, dass es eine E-Mail Wißens mit zwei Terminvorschlägen gab. Die seien aber ohnehin stattfindende Wahlkampftermine gewesen. „Generell widerspricht es unserer Auffassung, diesen Dialog zwischen Erwachsenen zu führen. Genau dies ist es, was wir beenden wollen, dass Erwachsene mit Erwachsenen über Kinder und Jugendliche sprechen“, so Tenholter. Konkrete Vorschläge, mit den Jugendlichen oder Kindern in den Dialog zu treten, habe es nicht gegeben.