Kostenpflichtiger Inhalt: Kulturpolitik in Geldern : SPD will mehr Kunst in Geldern sehen

Der Straßenmalerwettbewerb braucht nach Ansicht der SPD eine Auffrischung. Damit soll die Großveranstaltung noch attraktiver werden. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Geldern In ihrem Antrag an den Bürgermeister stellen die Sozialdemokraten auch traditionelle Veranstaltungen in der Stadt wie den Straßenmalerwettbewerb und die Straßenparty auf den Prüfstand.