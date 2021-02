Kostenpflichtiger Inhalt: In Wasserschutzzonen : Kreis Kleve lehnt Lockerung von Abgrabungsverboten ab

Der Kreis wendet sich beim Thema Abgrabungen in Wasserschutzgebieten an die zuständige Ministerin.

Kreis Kleve Das grundsätzliche Abgrabungsverbot in Wasserschutzzonen soll in NRW aufgehoben werden. Die Kreisverwaltung lehnt das zumindest zum jetzigen Zeitpunkt ab – und wendet sich an die zuständige Ministerin.