Brand in Reisebüro : Polizei fahndet mit Foto nach Brandstifter

Emmerich Mit dem Foto einer Überwachungskamera wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit. Sie sucht nach dem Mann, der am 7. Februar einen Brandanschlag auf ein Reisebüro an der Steinstraße verübte.

(RP) Die Polizei fahndet mit Fotos nach einem Mann, der am 7. Februar den Innenbereich eines Reisebüros an der Steinstraße in Emmerich in Brand gesetzt hatte. Wie berichtet, hatte der Brandstifter gegen 22.40 Uhr in die Glastür der Filiale ein Loch geschlagen und dann einen zuvor angezündeten Brandsatz in die Räume des Reisebüros geschleudert. Ein Schrank mit Prospekten geriet dabei in Brand.