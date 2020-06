Kampfmittel-Verdacht im Stadtgartenquartier : Evakuierung am Montag möglich

REES Bei Arbeiten im Stadtgartenquartier hat sich der Verdacht auf Kampfmittel ergeben: Möglicherweise muss am Montag in einem Radius von 250 Metern evakuiert werden. Betroffen wären Schulen, Kindergärten und das Agnes-Heim.

Möglicherweise sorgen Überreste aus dieser Zeit für eine Evakuierung von Teilen der Reeser Innenstadt in der kommenden Woche. Denn bei den Abbrucharbeiten am neuen Stadtgartenquartier am Delltor hat sich jetzt der Verdacht auf drei Punkte im Boden ergeben, in denen noch Kampfmittel verborgen sein könnten. Wie die Stadt Rees am Mittwoch mitteilte, soll bis Samstag, 20. Juni, 12 Uhr, entschieden werden, wie mit diesen Verdachtspunkten weiter umgegangen werden muss.