Videobotschaft des Bürgermeisters : Corona-Info der Stadt Rees künftig nur noch donnerstags

REES Weil die Informationslage nicht mehr so brisant ist, reduziert der Reeser Bürgermeister die Zahl seiner Videobotschaften zu Corona. Künftig will er nur noch donnerstags „auf Sendung“ gehen.

(bal) 67 Mal hat Bürgermeister Christoph Gerwers seit Beginn der Corona-Krise vor der Kamera gestanden, um die Reeser auf der städtischen Homepage über die Entwicklung im Zusammenhang mit dem Virus zu informieren. Mit einigen wenigen Unterbrechungen hat er das zeitweise täglich getan. Künftig will Gerwers jedoch nur noch einmal pro Woche „auf Sendung“ gehen. Wie der Bürgermeister am Montag erklärte, sollen die Videobotschaften, in denen beispielsweise über die Infektionszahlen in der Stadt oder neue Bestimmungen informiert wird, ab dieser Woche allerdings nur noch donnerstagsabends gesendet werden. Hintergrund ist die abnehmende Brisanz der Lage.