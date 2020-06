Klever Kreispolitik : Sozialdemokraten im Kreis: CDU ist für falsche Politik verantwortlich

Kreis Kleve Dass der Kreis Kleve überregional derzeit oftmals in schlechtem Licht da steht, ist nicht nur dem Landrat, sondern vor allem der CDU anzulasten, sagt Norbert Killewald. Seine Kreis-SPD verlangt einen Politikwechsel.

Wegen der Corona-Pandemie musste die Aufstellungsversammlung der Kreis-SPD ohne eine Mitgliederversammlung stattfinden. Denn wenn man alle Mitglieder einlädt, kann passieren, dass auch „alle“ kommen, und das geht nicht in Zeiten von angezeigtem Abstandhalten. Also blieben die Sozialdemokraten im Kevelaerer Bühnenhaus im vergleichsweise kleinen Kreis, um ihr Parteiprogramm vorzustellen, Wahlkreise zu besetzen und ihre Reserveliste für den Kreistag zu wählen.

Der Kreisvorsitzende Norbert Killewald hielt die Versammlung in jedem Fall für eine besonders wichtige, denn die Partei will alles daran setzen, der CDU die Position des Landrats abspenstig zu machen. Dazu steht bekanntlich Peter Driessen parat – und der Bundesliga-Schiedsrichter Guido Winkmann. Frei nach Heinrich Heine rief Killewald die Genossen auf: „„Nun schlagt die Trommel und fürchtet Euch nicht!“ Themen, die CDU anzugreifen, hatte der SPD-Chef zur Vorbereitung seiner Rede genug gefunden.

Der CDU wirft Killewald vor, ihrem angeschlagenen Landrat nun in den Rücken zu fallen. Solche CDU-Vertreter sollten sich mal fragen, was sie denn in den vergangenen Jahren gegen diese Politik gemacht hätten. Das Bild des Kreises in der Öffentlichkeit habe erheblichen Schaden genommen. Das dürfe so nicht weitergehen.