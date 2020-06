Emmerich : Idee: Neuer Ratssaal in der Post

Idee: Neuer Ratssaal in der Post

Blick auf das Postgebäude am Geistmarkt. Oben unterm Dach könnte der neue Emmericher Ratssaal entstehen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Emmerich Zieht die Emmericher Politik in einen neuen Ratssaal, der sich im Postgebäude befindet? Die Idee gewinnt an Aktualität, denn bald wird der alte Ratsaal zu klein sein. Geld für einen Kauf wäre jedenfalls vorhanden.

In drei Monaten wählen die Emmericher einen neuen Rat. Möglicherweise werden neun Parteien in dem Gremium vertreten sein. Deutlich mehr als bis jetzt.

Der Grund: Bei den Wahlen soll es keine Sperrklausel mehr geben, also keine Prozenthürde, an der eine Partei scheiterten könnte. Es gilt stattdessen, dass jede Stimme zählen soll. So kommen auch kleine Parteien zu einem Sitz im Rat.