Kultur : Gospelmesse am Sonntag in der Christuskirche

Gesangssolistin Yvonne Lamik. Foto: veranstalter/veranstalkter

Emmerich (RP) Begeisternde und mitreißende Gospelmusik ist am kommenden Sonntag, 3. November, 10 Uhr, in der Christuskirche zu hören. Dann wird nämlich die neue Gottesdienstreihe der Evangelischen Kirchengemeinde, die am ersten Sonntag im Oktober zum Erntedankfest so erfolgreich begonnen hat, mit einem weiteren besonderen Gottesdienst fortgesetzt.

Nicht nur einzelne Musikstücke, sondern gleich eine ganze Gospelmesse, die zum Zuhören und Mitsingen einlädt, kommt am 3. November zur Aufführung. Gospelmesse bedeutet, dass viele Elemente des Gottesdienstes in musikalischer Form gestaltet werden. Auch bei der Predigt werden neue Wege beschritten.

Neben dem Chor der Christuskirche unter der Leitung von Kantor Torsten Mühlenberg ist eine professionelle Band zu hören, die vom weltweit gefragten Saxophonisten Andre Schnura angeführt wird. Weiter spielen mit: Marco Silvestrie (E-Gitarre), Elias Staszewski (E-Bass) und Markus Meiser (Schlagzeug). Als Gesangssolistin konnte Pop-Sängerin Yvonne Lamik gewonnen werden, die mit ihrer ausdrucksstarken Stimme schon mehrfach in der Christuskirche begeisterte.

Durch den Gottesdienst führt Pfarrerin Anke Mühlenberg-Knebel. Wie bei der neuen Gottesdienstreihe üblich, findet vor dem Gottesdienst ab 9 Uhr ein gemeinsames Frühstück im Gemeindesaal der Christuskirche statt, das an diesem Sonntag von Presbyterinnen und Presbytern der Gemeinde vorbereitet und begleitet wird. Hier besteht die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen.