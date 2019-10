Gefahr am Löwentor : Bahnschranke in Emmerich defekt

Emmerich Wie wichtig es ist, dass Autofahrer nicht einfach der Technik vertrauen, zeigt eine Panne in den frühen Morgenstunden am Freitag. Viele haben vergessen, welche Bedeutung das Andreas-Kreuz hat.

Das hätte übel enden können. Am Bahnübergang Löwentor sind am Freitagmorgen die Schranken ausgefallen. Um 4.53 Uhr ging der Alarm bei der Polizei ein. Sie sicherte den Bahnübergang direkt ab, später übernahm die Bundespolizei.

Was war geschehen? Die Schrankenanlage hatte einen technischen Defekt, der auch tagsüber noch anhielt. Nach Auskunft der Bundespolizei wusste die Bahn davon, war aber nicht in der Lage, direkt Techniker nach Emmerich zu schicken. „Die Bahn hat die Lokführer angewiesen auf Sicht zu fahren“, so die Bundespolizei am Freitagmorgen.