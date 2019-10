Klassentreffen : Schulhofkette trennte Mädchen von Jungen

Rees Seit 1978 kommen die ehemaligen Volksschüler des Entlassjahrgangs 1961 zum Klassentreffen zusammen.

Helmut Terhorst, Mitorganisator des Klassentreffens, begrüßte die Gäste in Reim-Form und bat insbesondere die Damen, für einen Abend keine Kalorien zu scheuen. Denn Kolpinghaus-Pächterin Heike Semelka lockte mit einem Schnitzelbuffet, viel Sauce Hollandaise und Herrencreme; zudem hatte Bäcker- und Konditormeister Terhorst noch am Nachmittag süße Marzipan-Affen für alle Ehemaligen modelliert. Für geistige Nahrung sorgte Michael Scholten, Sohn des 2014 verstorbenen Klassenkameraden Alfred Scholten und Vorstandsmitglied im Reeser Geschichtsverein. Er zeigte und kommentierte historische Reeser Filme, in denen die Zuschauer viele bekannte Gesichter aus ihrer eigenen Kindheit und Jugend in bewegten Bildern sahen. Nach dieser filmischen Zeitreise feierte die Gruppe noch feucht-fröhlich bis in die Winterzeit hinein und gewann durch die Zeit-Umstellung sogar eine weitere Stunde Partyzeit hinzu.