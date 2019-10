Geburtstag : 40 Jahre Frauenselbsthilfe nach Krebs

info

Gottesdienst Am Mittwoch, 30. Oktober, feiern die Frauen die „Lucia-Andacht“: Die Mitglieder der Frauenselbsthilfe nach Krebs/Gruppe Emmerich und des Gesprächskreises Kleve entzünden in der Kapelle des St. Antonius-Hospitals 48 Kerzen in Gedenken an die durchschnittlich 48 Frauen, die in Deutschland täglich an Brustkrebs sterben. Diese Zeremonie wurde nach der Lichtträgerin Lucia benannt.

Kontakt Wer bei der Nähgruppe mitmachen möchte oder weitere Fragen zum Gesprächskreis oder zur Selbsthilfegruppe nach Krebs in Emmerich hat, darf sich gerne bei Elfriede Kroh unter der Telefonnummer 02822-53330 melden.