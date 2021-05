Evangelische Kirche Neuss : Superintendent führt Pastor der Christuskirche ein

Jörg Zimmermann wird Sonntag offiziell ins Amt eingeführt. Foto: Christoph Kleinau

Neuss Die Weltkirche wird dabei sein, wenn am Sonntag Jörg Zimmermann als neuer Pfarrer der evangelischen Christuskirchengemeinde in sein Amt eingeführt wird. Zimmermann hatte am Gründonnerstag seine Arbeit in Neuss aufgenommen.

Die Weltkirche wird dabei sein, wenn am Sonntag, 9. Mai, Jörg Zimmermann als neuer Pfarrer der evangelischen Christuskirchengemeinde in sein Amt eingeführt wird. Der 59-jährige Seelsorger, der von 1991 bis 1994 in Ruanda eingesetzt war, hatte darauf bestanden. Und so nimmt nun mit John-Wesley Kabango aus Ruanda der Afrikareferent der Vereinten evangelischen Mission an dem Gottesdienst teil, in dem Superintendent Dietrich Denker mit seiner neuen Aufgabe betraut. Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr und soll live im Internet übertragen werden. Wer ihn in Präsenz feiern möchte, wird um vorherige Anmeldung gebeten.

Zimmermann hatte am Gründonnerstag seine Arbeit in Neuss aufgenommen. Der gebürtige Düsseldorfer, der die Nachfolge von Pfarrer Franz Dohmes antritt, war zuvor einige Jahre als Seelsorger in Sande tätig gewesen, einer kleinen Stadt in der Nähe von Wilhelmshaven.

(-nau)