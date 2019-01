Hoher Schaden für Fotografen: Kameras beim Prinzentreffen gestohlen

Emmerich/Kleve Da waren auf dem Schiff in Emmerich nicht nur Menschen unterwegs, die einfach nur Spaß haben wollten.

(hg) Kein schönes Ende vom Emmericher Prinzentreffen auf dem Schiff am Sonntag für die Fotografen der „Photoecke“ in Kleve. Auf ihrer Homepage schreiben sie: „So schön wie der Tag auf dem Schiff war, so grauenvoll endet er für uns! Unsere Kameras wurden geklaut.“ Der Schaden für die Fotografen soll sich auf 5000 Euro belaufen.