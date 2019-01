Ein Ausblick in Esserden : Neujahrsempfang mit Blick nach vorn

Ortsvorsteher Norbert Hollands führte durch den Neujahrsempfang in Esserden. Foto: Michael Scholten

REES Bürgermeister Christoph Gerwers bittet um „respektvollen“ Protest gegen die Reeser Welle.

„Willkommen im Zentrum“, begrüßte Ortsvorsteher Norbert Hollands seinen „Chef“ und Bürgermeister Christoph Gerwers in Esserden. Dieser war einmal mehr der Einladung zum Neujahrsempfang des Fördervereins „Rond öm de Eik“ im Restaurant „Zur Linde“ gefolgt. Mehr als 70 Esserdener nutzten die Möglichkeit, Rückschau auf das Jahr 2018 zu halten.

Norbert Hollands kündigte die umfassende Sanierung des Esserdener Ehrenmals durch den Bauhof und die St. Irmgardis-Schützen an. Das Ehrenmal wurde im September 1920 aufgestellt. 100 Jahre später will „Rond öm de Eik“ ein Fest ausrichten, das von einer Ausstellung begleitet werden soll. Neben Veranstaltungen wie dem Seniorennachmittag (6. April), dem Osterfeuer, dem Maikönigschießen für Jedermann (1. Mai), den offenen Stadtmeisterschaften im Kegeln (5. Mai) und dem Kinderschützenfest (22. Juni) soll es am Samstag, 29. Juni, ab 6 Uhr auch eine Wanderung durch Feld und Flur mit Wilhelm Bußhaus von der Jagdgenossenschaft Esserden geben.

Info An- und Abangeln in vereinseigenen Seen Der Angelsportverein Esserden 1972 bietet zweimal jährlich ein An- und Abangeln, wenn viele Forellen in die Seen des Vereins gesetzt werden. Für Speisen und Getränke kommt der Verein auf. Jugendliche profitieren von einem Zeltlager mit Grillen und Getränken auf Vereinskosten. Der Jahresbeitrag liegt bei 90 Euro, Mitglieder unter 18 zahlen 45 Euro. Kontakt: 02874 905936.

Außer der St. Irmgardis-Schützenbruderschaft, dem Sportkeglerverein und dem DJK TuS Esserden gehört auch der Angelsportverein Esserden dem Förderverein „Rond öm de Eik“ an. Der neue Vorsitzende Sven Welter stellte die Aktivitäten der Angler vor, zu deren Fischgründen ein großer Teil vom Altrhein in Grietherbusch, der Mahneburger Strang und der Speldroper See zählen.

Auch der DJK TuS Esserden gestaltete den Neujahrsempfang mit. Zehn Tänzerinnen stimmten die Gäste schwungvoll auf die närrischen Wochen ein. Der Förderverein stellte die leicht modifizierte Neuauflage des Aufklebers mit Esserdener Wappen vor. Auf vielfachen Wunsch ist er nun etwas kleiner als das ausverkaufte Original. So bleibt auf der Heckseite des Autos noch Platz für den „Reeser Welle – Nein Danke!“-Aufkleber, der beim Neujahrsempfang an die Gäste verteilt wurde.



Gastredner Christoph Gerwers ging auf die mögliche Auskiesung zwischen Rhein und Esserden ein. Die Offenlegung der neuen Pläne, nach denen statt 100 „nur noch 78 Hektar“ ausgekiest werden sollen, erfolgt bis zum 17. Januar. „Sie haben dort die Möglichkeit, Einwendungen einzubringen, bevor sich der Planungsausschuss am 31. Januar damit beschäftigt“, sagte der Bürgermeister.

Er verwies auf den Reeser Ratsbeschluss, keine weiteren Genehmigungen zu erteillen, und bat die Gegner von Auskiesungen, ihre Proteste „mit Respekt, Anstand und gegenseitiger Rücksichtnahme“ zu verbinden.

Gerwers gab auch eine Aussicht auf Stadt Reeser Aktivitäten: So sei er zuversichtlich, dass ein neues Freibad am Grüttweg gebaut werde könne. Der steuerliche Querverbund zwischen Stadtwerken und Freibad sei vom Finanzamt genehmigt worden, jetzt hoffe er auf einen Zuschuss von bis zu zwei Millionen Euro durch den Bund. Wegen der europaweiten Ausschreibung des 4,5-Millionen-Euro-Projektes werde es aber noch mehrere Sommer dauern, bis das Reeser Freibad in Betrieb gehen könne.