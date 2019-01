Schiff nicht mehr manövrierfähig : Fährkapitän rettet Emmericher Schiff auf dem Rhein bei Düsseldorf

Das manövrierunfähige Vermessungsboot wurde am Zonser Fähranleger gesichert. Foto: Patrick Schüller

Zons/Emmerich Die „Konz“, ein Vermessungsschiff aus Emmerich, war aufgrund eines Motorausfalls in Schwierigkeiten geraten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Schneider

Für Ravil Fajzulin war die Sache eine Selbstverständlichkeit. „Auf dem Rhein, da hilft man sich, das ist nichts Außergewöhnliches“, sagt der gebürtige Ukrainer bescheiden. Mag sein. Allerdings hat der Kapitän der zwischen Zons und Düsseldorf-Urdenbach verkehrenden Fähre „Niederrhein“ am Donnerstagabend gemeinsam mit einem Kollegen vielleicht ein schlimmes Unglück verhindert. So wurde niemand verletzt.

Fährkapitän Ravil Fajzulim reagierte sehr besonnen. Foto: Jazyk, Hans (jaz)

Das war passiert: Gegen 19.30 Uhr war das kleine Vermessungsschiff „Konz“, dessen Heimathafen Emmerich ist, ein Stück rheinaufwärts von Zons in Schwierigkeiten geraten. „Der Antrieb war ausgefallen“, berichtete Wasserbaumeister Josef Zimmermann vom Wasser- und Schifffahrtsamt Köln. Die beiden Männer auf der „Konz“ setzten einen Notruf ab, weil ihr Schiff manövrierunfähig geworden war. Über Funk wurden sie darüber informiert, dass sie sich auf den Zonser Fähranleger zubewegten; der Kontakt zwischen „Konz“ und „Niederrhein“ war schnell hergestellt. „Wir haben dann unsere Fahrgäste von Bord gelassen und das Vermessungsschiff an die Steuerbordseite der Fähre gelegt“, schildert Ravil Fajzulin den Ablauf der Rettungsaktion. Mit Hilfe von zwei Tauen wurden „Konz“ und Niederrhein miteinander verbunden; danach konnte das manövrierunfähige Schiff zunächst an die Rampe des Zonser Fähranlegers geschleppt und provisorisch gesichert werden.

Info 8 Z.



Notfall auf dem Rhein bei Dormagen : Fährkapitän rettet manövrierunfähiges Schiff

zurück

weiter

Am Festland hatte der Notruf der „Konz“-Besatzung unterdessen rege Betriebsamkeit ausgelöst. Ein Großaufgebot an Rettungskräften hatte sich auf den Weg nach Zons gemacht – zu Wasser, zu Land und sogar aus der Luft, da sich zunächst auch ein Hubschrauber an dem Einsatz beteiligte. Allein die Feuerwehr Dormagen mit Einsatzleiter Norbert Buchkremer an der Spitze war mit bis zu 57 Kräften involviert. Die Wasserschutzpolizei rückte aus, weitere Unterstützung kam aus Neuss und Düsseldorf. Insgesamt waren fünf Helferboote zur Einsatzstelle gefahren.