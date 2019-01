ZUE Haldern: Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Bundeswehrdepot bei Töven steht seit Monaten leer

HALDERN Über 5 Millionen Euro wurden investiert, genutzt wurde die ZUE bislang allerdings nur kurze Zeit. Im Frühjahr sollen neue Flüchtlinge dort einziehen.

Die Zeiten, in denen Kommunen, wie beispielsweise in Emmerich, Turnhallen akquirieren mussten, um Flüchtlinge unterbringen zu können, sind schon lange vorbei. Der Strom ist deutschlandweit abgeebbt, das lässt sich auch in den Unterbringungseinrichtungen am ganzen Niederrhein erkennen. Kaum eine ist derzeit voll ausgelastet.