Auf der Steinstraße : „Die Linke“ schließt ihr Regional-Büro

EMMERICH/kreis kleve Weil nicht alle Mandatsträger ihre Abgaben an die Partei zahlten, schließt „Die Linke“ ihr Büro in Emmerich.

Die Partei „Die Linke“ hat ihr Kreistagsbüro in Emmerich auf der Steinstraße 29 aufgegeben. Das „Linke Zentrum“, das auch dem Europaabgeordneten Martin Schirdewan als Regionalbüro diente und unter anderem für Vorträge und politische Veranstaltungen genutzt wurde, ist bereits ausgeräumt. Grund ist, dass die Mandatsträger der Linken nicht alle ihre Abgaben an die Partei zahlten, mit der die Miete für das Büro bestritten werden. Ob und wo es ein neues Büro geben wird, ist noch unklar. Das auf der Steinstraße war vor vier Jahren vom damaligen EU-Abgeordneten Fabio de Masi eröffnet worden. Der Kreisverband Kleve ist in der Kreisgeschäftsstelle unter Telefon 02824 9995158 oder kreisverband@die-linke-kreiskleve.de erreichbar.