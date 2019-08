Anlegestelle an der Reeser Promenade : Reeser Steiger wird ab September saniert

REES Der Steiger des Fahrgastschiffes „Stadt Rees“ wird innerhalb von sechs Wochen instand gesetzt. Das Schiff weicht in dieser Zeit auf den kleinen Steiger nahe der Fähre aus.

(RP) Der Steiger der „Stadt Rees“ an der Reeser Rheinpromenade wird für anlegende Schiffe ab Montag, 2. September, für voraussichtlich sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen. Der Grund: Um den Steiger auch in Zukunft wie gewohnt nutzen zu können, sind Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich. Dazu wird der Steiger aus dem Wasser gehoben und in einem abgezäunten Bereich auf der Rheinpromenade durch Schlosser- und Malerarbeiten instand gesetzt. Die Schiffe der Niederrhein-Flotte (Reeser Personenschifffahrt) liegen während der Arbeiten am kleinen Steiger in der Nähe des Fähranlegers.