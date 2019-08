Commerzbank in Rees : Vernebelungsanlage vertreibt Bankräuber

Rees Bankräuber, die offenbar den Geldautomauten in der Reeser Commerzbank sprengen wollten, mussten in der Nacht zu Freitag ohne Beute die Flucht ergreifen.

In der Nacht zu Freitag, gegen kurz nach 3 Uhr, versuchten unbekannte Täter, den Geldautomaten im Vorraum der Commerzbank an der Straße Vor dem Delltor in Rees zu sprengen. Sie hebelten zunächst die Eingangstür zum SB-Bereich auf, anschließend die Abdeckung eines dortigen Geldautomaten. Dabei lösten die Täter einen Alarm aus, zudem wurden sie von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Zu sehen sind zwei augenscheinlich männliche Personen, bekleidet mit Overalls / Maleranzügen und maskiert mit Sturmhauben. Vermutlich wollten sie den Geldautomaten sprengen. Sie führten zwei schwarze Sporttaschen mit sich. Als der Sicherheitsdienst die Vernebelungsanlage im Vorraum der Bank auslöste, flüchteten die Täter ohne Beute. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Tatfahrzeugen bitte an die Kripo Kalkar unter Telefon 02824 880.