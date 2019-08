Förderung : 40.000 Euro für die Kulturscheune

Emmerich Das Heimatministerium unterstützt die Kulturscheune am Schlösschen Borghees.

(RP) Große Freude beim Förderverein Schlösschen Borghees: Das Land NRW unterstützt den Umbau des Pferdestalls am Schlösschen Borghees mit einer Fördersumme von insgesamt 40.000 Euro. Diese Nachricht aus Düsseldorf überbrachte der Landtagsabgeordnete des Kreises Kleve, Günter Bergmann (CDU), der Vorsitzenden des Fördervereins Schlösschen Borghees, Anke Neubauer. Bergmann hatte zusammen mit Bürgermeister Peter Hinze (SPD) einen entsprechenden Antrag des Fördervereins unterstützt und begleitet. „Damit befinden wir uns auf der Zielgeraden und hoffen, wenn alle anderen Formalitäten erledigt sind, noch in diesem Jahr mit dem Umbau der Scheune beginnen zu können“, so Anke Neubauer, „Stadt und Land haben Kräfte gebündelt und ein gutes Ergebnis für unsere Region erreichen können.“