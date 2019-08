Auf der Deichstraße in Rees : Lückenhafte Erinnerung: Unfall gibt Rätsel auf

Rees Was genau ist da geschehen? Die Polizei braucht die Hilfe der Bevölkerung, um einen Unfall aufzuklären.

Nach der Vernehmung des Rollerfahrers des Unfalls vom 15. August auf der Deichstraße in Rees ist es durchaus möglich, dass sich der Unfall auch an anderer Stelle ereignet haben könnte, da der Verletzte sich nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern kann. Das hat die Polizei am Freitag erklärt.