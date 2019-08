RP-Serie 25 Jahre Embricana : Verspäteter Schwimmbad-Besuch nach 25 Jahren

Die Embricana-Doppelspitze Anke Kawohl (links) und Ole Engfeld (2. von links) empfing Michael Scholten und dessen Söhne Léon und Tim mit Gutscheinen aus den frühen Anfängen des Emmericher Sport- und Freizeitbades. Foto: Michael Scholten

Emmerich RP-Autor Michael Scholten entdeckte in seinen Unterlagen ein „Museumsstück“ aus der Anfangszeit des Embricana.

Neben Büchern gehören Gutscheine zu den beliebtesten Geschenken. Doch wie lange sind sie gültig? Laut Bürgerlichem Gesetzbuch muss der Gutschein nach spätestens drei Jahren eingelöst werden, selbst dann, wenn keine Frist auf ihm vermerkt wurde. So gesehen, zeigte sich die Embricana Freizeit- und Sport GmbH jetzt mehr als kulant, als RP-Mitarbeiter Michael Scholten mit einem 25 Jahre alten Gutschein das Emmericher Schwimmbad aufsuchte.

Aber der Reihe nach: Auch im Jahr 1994, als das Embricana nach 27-monatiger Bauzeit eröffnet wurde, war Scholten freier Mitarbeiter der Rheinischen Post und finanzierte mit dem Zeilenhonorar sein Studium in Münster. Damals schickte ihn die Redaktion an einem Samstag zum „Tag der offenen Tür“ im neuen Sport- und Freizeitbad Embricana, das erst drei Tage später offiziell eingeweiht wurde. Scholten schrieb: „Wer für diesen Tag erwartungsvoll die Badehose eingepackt hatte, den mussten die 30 Mitarbeiter enttäuschen. In den Genuss des Wassers kamen nur ausgewählte Vereine, die Kostproben ihres Könnens vorführten.“

Info Jubiläums-Aktion am Freitag und Samstag Gutscheine Die Embricana Freizeit- und Sport GmbH stellt Gutscheine für das Schwimmbad (ab drei Euro) und für die Sauna (ab 15 Euro) aus. Sie sind an der Kasse erhältlich oder über den Online-Shop unter www.embricana.de. Gültigkeit Die Gutscheine sind drei Jahre gültig, gerechnet ab Ende des Jahres, in dem sie gekauft werden. Das entspricht der Regelung im Bürgerlichen Gesetzbuch. Das Jubiläum In dieser Woche feiert das Embricana am Nollenburger Weg sein 25-jähriges Bestehen. Am Freitag, 30. August, geht es ab 18 Uhr mit dem „Sundown-Swim“ mit dem Parookaville-DJ FRDY los. Der Samstag, 31. August, startet ab 8.30 Uhr bei freiem Eintritt mit Yoga- und Aqua-Fit-Kursen, Frühstück, AquaTrack, Gourmetmeile und vielem mehr. Weitere Infos im Internet unter www.embricana.de oder unter Telefon 02822 914210.

Angesichts von 5000 Besuchern war das ein weiser Entschluss des damaligen Bäderleiters Cornelius Nolte: „Hätten alle Besucher ins Wasser gewollt, wären die Becken völlig überlastet gewesen und wir hätten viele wieder nach Hause schicken müssen“, zitierte der Reeser Jungjournalist den Embricana-Leiter im Jahr 1994.

Nolte stellte Michael Scholten vor 25 Jahren eine „EIP-Card“ aus, wobei „EIP“ für „Embricana Important Person“ stand. Dieser Gutschein lud den Inhaber ein, „kostenlos einen ganzen Tag nach Wahl den Sauna-, Sport- und Sole-Bereich“ zu besuchen. Im Sommer 1996, als Scholten eine Sommer-Reportage über Freibäder in Rees und Emmerich schrieb, stellte Nolte ihm sogar eine zweite „EIP-Card“ aus.

Die Gutscheine löste der Reeser nicht ein, sondern klebte sie in jenen Aktenordner, in dem er seine frühen Berichte abheftete. „Ich war nie eine Wasserratte“, erklärt er, „außerdem war ich ab 1997 weit weg von Emmerich.“ Nach dem Studienabschluss lebte und arbeitete er als Reporter in Hamburg und Berlin, bereiste mehr als 120 Länder und ließ sich schließlich in Kambodscha nieder. Dort wäre er noch heute, wenn in Phnom Penh nicht seine Söhne Tim und Léon zur Welt gekommen wären. Mit Ausblick auf eine bessere Schulbildung in Deutschland zog der Vater mit den Söhnen vor fünf Jahren zurück an den Niederrhein.

In Rees lernte Michael Scholten auch Ole Engfeld kennen, der für die Lebenshilfe Unterer Niederrhein arbeitete und Tipps für eine Reise nach Kambodscha erfragte. Außerdem produzierten sie gemeinsam die Kalender „Reeser Stars“ mit Fotomodellen der Lebenshilfe, des „Hand in Hand“-Kindergartens und des Agnes-Heims in den Rollen ihrer Kinohelden.

Als Ole Engfeld im Mai 2019 kaufmännischer Leiter des Embricanas wurde und mit Betriebsleiterin Anke Kawohl die neue Doppelspitze des Schwimmbads bildete, gratulierte Scholten und erwähnte auch die 25 und 23 Jahre alten Gutscheine. „In diesem Fall machen wir eine Ausnahme von der Regel“, versprach Ole Engfeld und lud zum verspäteten Besuch des Embricanas ein.“

Scholten ist noch immer keine Wasserratte, dafür sind es aber Tim und Léon umso mehr. Die Grundschüler schwimmen mit dem Reeser Schwimmclub im Stadtbad, kennen auch die Bäder in Emmerich, Goch und Bocholt bestens und lösten nun die alten Gutscheine anstelle ihres Vaters ein. Die eine „EIP-Card“ behielt Ole Engfeld, quasi als Museumsstück, die andere blieb in Scholtens Besitz. Sie kommt wieder in den Aktenordner, gleich neben den Bericht über den „Tag der offenen Tür“, mit dem diese ganze Geschichte 1994 ihren Anfang nahm.

(ms)